Meteo
Meteo, tempo stabile per una settimana
Anche nella seconda parte della nuova settimana l’alta pressione rimarrà protagonista della scena contribuendo a mantenere condizioni di stabilità persistente sull’Italia. Pertanto, fino a domenica 14 dicembre non sono attesi cambiamenti significativi delle condizioni del tempo sulle nostre regioni, dove gli effetti della stabilità invernale diverranno sempre più evidenti col passare dei giorni.
Lo scrive Meteo.it.
Solo nella successiva settimana si fa strada l’ipotesi di un cambiamento della circolazione atmosferica, con il possibile cedimento dell’alta pressione e l’ingresso delle correnti atlantiche che riporteranno le piogge, ma pur sempre in un contesto di temperature relativamente miti.