[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo: Settimana Santa a rischio maltempo

Secondo IlMeteo.it, nel corso della Settimana Santa è prevista la formazione di un ciclone sui nostri mari con venti di burrasca: occhi puntati in particolare a Mercoledì 16 e Giovedì 17 Aprile quando ci aspettiamo tanta pioggia, dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud e sulla Sicilia.



Durante questa fase non va sottovalutato il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate a causa dell’incontro-scontro tra masse d’aria di origine diversa che proprio sull’Italia troveranno il perfetto campo di battaglia. Ricordiamoci sempre che ormai il Mar Mediterraneo vive in una perenne anomalia termica positiva, il che significa solo “maggior potenziale per i temporali”.

Ancora difficile dire con certezza cosa accadrà a Pasqua e Pasquetta. Secondo le ultime emissioni modellistiche il prossimo weekend potrebbe sorprendere e regalare tempo più stabile grazie a una temporanea rimonta anticiclonica. Qualche residua pioggia rovinerebbe le feste solo al Sud.