Meteo, settimana ‘infernale’: città roventi in Italia

Tra Mercoledì 11 e Giovedì 12 Giugno le temperature saliranno inesorabilmente, per raggiungere poi il picco di questa fase rovente proprio a cavallo del weekend del 14-15 Giugno: tra Venerdì 13 e Domenica 15 Giugno tutto il Paese sarà intrappolato in un’autentica cupola di caldo e afa, con valori termici tipici dei mesi di Luglio o di inizio Agosto.ù

Questa è la previsione de IlMeteo.it.

Basti pensare che su molte regioni i termometri saliranno fino a toccare la soglia dei 36/38°C come in Sicilia, Basilicata e, a salire, anche su Toscana, Lazio, Emilia, Lombardia e Veneto.

Attenzione poi alla Sardegna dove si potranno raggiungere i 40°C.

Ma quali saranno le città più roventi? Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli toccheranno punte prossime ai 38°C, sicuramente valori inusuali per questo periodo dell’anno.