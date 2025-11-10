Meteo
Meteo, settimana di bel tempo e mitezza
Una nuova temporanea rimonta dell’anticiclone porterà con sé una massa d’aria decisamente mite per la stagione sulla Sardegna e su parte del centro-sud, spingendo le temperature a raggiungere massime di 24°C sull’isola, soprattutto nella giornata di venerdì 14 novembre, quando a Sassari e Cagliari potrebbero appunto toccarsi picchi decisamente primaverili.
Anche in Puglia si sfioreranno i 20 gradi come scrive MeteoLive.
Ed il maltempo? Incombe da metà mese…