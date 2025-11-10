Meteo

Meteo, settimana di bel tempo e mitezza

Redazione10 Novembre 2025
the sun shines through the leaves of a tree
Photo by Stephen Walker on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, settimana di bel tempo e mitezza

Una nuova temporanea rimonta dell’anticiclone porterà con sé una massa d’aria decisamente mite per la stagione sulla Sardegna e su parte del centro-sud, spingendo le temperature a raggiungere massime di 24°C sull’isola, soprattutto nella giornata di venerdì 14 novembre, quando a Sassari e Cagliari potrebbero appunto toccarsi picchi decisamente primaverili.

Anche in Puglia si sfioreranno i 20 gradi come scrive MeteoLive.

Ed il maltempo? Incombe da metà mese…

Redazione10 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©