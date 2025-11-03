[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, sarà burrascoso il prossimo weekend?

Un ciclone mediterraneo si scaverà sulle regioni centro-meridionali a tutte le quote tra venerdì 7 e domenica 9 novembre, determinando condizioni di maltempo anche severo, soprattutto in mare aperto, ma senza risparmiare diverse zone costiere ed interne delle Isole Maggiori e più in generale di gran parte del centro e del sud.

L’anticipazione è di MeteoLive.

Dove pioverà?

Sulle coste campane, compresa Napoli, gran parte della Puglia, specie il Barese, l’ovest della Sicilia, la Calabria, la Sardegna e la costa laziale, molto meno il resto d’Italia, ma la previsione dovrà essere necessariamente affinata.