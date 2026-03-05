Meteo
Meteo, sabbia del deserto arriva in Italia
Una profonda depressione tra Penisola Iberica e Algeria sta attivando un potente richiamo di venti di Scirocco direttamente dal cuore del deserto del Sahara: per questo motivo nelle prossime ore osserveremo un colore biancastro/giallognolo nel nostro cielo.
Lo scrive IlMeteo.it
Nella giornata di oggi Giovedì 5 Marzo registreremo il picco di questo fenomeno.
È un fenomeno affascinante: la luce solare, filtrando attraverso i granelli di sabbia sospesi in alta quota, crea quella tipica luce giallastra e un orizzonte che sembra quasi svanire nella nebbia, anche se si tratta di polvere secca.