Meteo

Meteo, sabbia del deserto arriva in Italia

Redazione5 Marzo 2026
night sky photo
Photo by Blair Fraser on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, sabbia del deserto arriva in Italia

Una profonda depressione tra Penisola Iberica e Algeria sta attivando un potente richiamo di venti di Scirocco direttamente dal cuore del deserto del Sahara: per questo motivo nelle prossime ore osserveremo un colore biancastro/giallognolo nel nostro cielo.

Lo scrive IlMeteo.it

Nella giornata di oggi Giovedì 5 Marzo registreremo il picco di questo fenomeno.

È un fenomeno affascinante: la luce solare, filtrando attraverso i granelli di sabbia sospesi in alta quota, crea quella tipica luce giallastra e un orizzonte che sembra quasi svanire nella nebbia, anche se si tratta di polvere secca.


Redazione5 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©