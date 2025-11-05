Meteo

Meteo, quando arriva il freddo? Le ultime

Redazione5 Novembre 2025
orange-haired woman wearing black top flipping head backwards
Photo by Rachel Coyne on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, quando arriva il freddo? Le ultime

A partire da metà Novembre, gli equilibri sullo scacchiere emisferico subiranno infatti una decisa svolta: masse d’aria molto fredde scenderanno dal Nord Europa, aprendo la strada a un intenso cambio di circolazione.

Lo scrive IlMeteo.it.

Occhi puntati, in particolare, dal 13-14 Novembre in avanti quando una poderosa irruzione di aria fredda di origine artica potrebbe scivolare dapprima in direzione dell’Europa centrale, per poi puntare verso l’Italia.
Se ciò dovesse essere avvenire è lecito attendersi un abbassamento corposo delle temperature con valori termici che finiranno sotto le medie climatiche specie al Nord e sulle regioni Centro: ecco servita la prima irruzione fredda della stagione.

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©