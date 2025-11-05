Meteo
Meteo, quando arriva il freddo? Le ultime
A partire da metà Novembre, gli equilibri sullo scacchiere emisferico subiranno infatti una decisa svolta: masse d’aria molto fredde scenderanno dal Nord Europa, aprendo la strada a un intenso cambio di circolazione.
Lo scrive IlMeteo.it.
Occhi puntati, in particolare, dal 13-14 Novembre in avanti quando una poderosa irruzione di aria fredda di origine artica potrebbe scivolare dapprima in direzione dell’Europa centrale, per poi puntare verso l’Italia.
Se ciò dovesse essere avvenire è lecito attendersi un abbassamento corposo delle temperature con valori termici che finiranno sotto le medie climatiche specie al Nord e sulle regioni Centro: ecco servita la prima irruzione fredda della stagione.