Meteo Puglia, weekend nel calderone bollente

Altro che decadenza dell’estate, nel fine settimana in Puglia ed in tutta Italia si prepara un nuovo ruggisto della stagione estiva!

Ecco cosa dicono le previsioni meteo.

Durante il prossimo fine settimana, secondo MeteoLive, l’alta pressione si rinforzerà nuovamente e darà origine ad una nuova e pesante ondata di caldo con valori che potrebbero raggiungere i 39-40° su molte regioni.

Ovviamente i 40 gradi ed il senso di caldo intenso si sentirà soprattutto nelle zone interne, ma occhio alle coste: ci sarà da patire in quanto le temperature superficiali dei nostri mari sono alle soglie dei 30° e non consentono più nessun refrigerio: difficile che le temperature scendano di notte al di sotto dei 27°C e questo renderà il sonno molto difficile per molti.