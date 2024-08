Meteo Puglia: pressione in aumento, tempo stabile per diversi giorni

PRESSIONE IN AUMENTO, TEMPO STABILE PER DIVERSI GIORNI

Pressione atmosferica in aumento su tutta la regione, con tempo stabile e soleggiato. Annuvolamenti passeggeri lungo le coste senza l’innesco di fenomeni. Non siamo in un contesto anticiclonico forte, al contrario sulla Puglia restano, anche se deboli, le infiltrazioni nord-atlantiche in quota lungo il corridoio Adriatico che in primis conterranno le temperature, che restano ovviamente calde ma tutto sommato accettabili per un Settembre che si preannuncia decisamente piu dinamico punto di vista atmosferico rispetto ad un Agosto, afoso, avaro di puogge estive ma soprattutto molto caldo.

Meteo Puglia in Foto