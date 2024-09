Meteo Puglia, pioverà nel weekend? Più no che sì

Aria fresca sfonderà in Puglia nella giornata di domenica, ma quello che si chiedono in tanti è: pioverà sì o no?

Secondo MeteoLive, la risposta a questa domanda è più no che sì.

Perchè?

Almeno fino a venerdì sera il maltempo resterà bloccato sul nord Italia, mentre il resto d’Italia vivrà condizioni meteo simil-estive. Tra sabato e domenica il fronte freddo della perturbazione si smuoverà dal nord Italia, estendendosi gradualmente anche su centro e sud Italia, favorendo un repentino calo delle temperature.

Il maltempo, tuttavia, non sarà particolarmente diffuso. Secondo gli ultimi aggiornamenti si prospetta un sabato ancora perturbato al nord, con piogge su Lombardia, Emilia, Triveneto, e Liguria centro-orientale. Temporali o acquazzoni molto rapidi sono da mettere in conto al centro Italia, specie sul Lazio.

Domenica 29 settembre, le ultime piogge potranno interessare il versante adriatico, perlopiù l’Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Isolati fenomeni su Molise, Puglia, Campania, stretto di Messina. La tendenza sarà ad un veloce miglioramento del tempo già da domenica sera e soprattutto dalle prime ore di lunedì.