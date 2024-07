Meteo Puglia, guardate che tracollo delle temperature da domani!

Di nuovo temperature vicino ai 40 gradi nel pomeriggio di oggi nel foggiano e tasso di umidità alto sulle coste: altro giorno di inferno, dunque, per la Puglia.

Ma una massa d’aria più fresca nord-atlantica sta per raggiungere il Mediterraneo ed interamente la Puglia.

Come cambia il clima? In soli 24 ore il termometro segnerà 10 gradi in meno su quasi tutta la Regione!

In sostanza le temperature in pieno giorno non supereranno i 26-28 gradi.

Questa condizione climatica durerà per tre giorni, fino a giovedì.

E dopo? Secondo alcuni siti meteo è molto probabile un ritorno dell’anticiclone, però privo del gran caldo afoso subtropicale.