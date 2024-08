Meteo Puglia: giornata instabile, ma poche piogge sul foggiano

👉🏼 ULTIMA GIORNATA INSTABILE DI STAMPO TEMPORALESCO.

⛈️ Quest’oggi ad essere favoriti dai fenomeni temporaleschi saranno soprattutto i quadranti centro meridionali Pugliesi, parliamo sempre di fenomeni irregolari, localizzati che anche oggi potranno essere di forte intensità. #Temporali nel corso della giornata sulle zone del Leccese, Tarantino, Brindisino, Murgia interna e Barese. Più deboli e sporadici su Tavoliere e Gargano.

☔ Tendenza al definitivo miglioramento dalla tarda serata, aprendo un nuovo periodo stabile e soleggiato con temperature nuovamente in aumento per il prossimo week-end. L’estate non è assolutamente finita.

