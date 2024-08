Meteo Puglia, entro il weekend altra fiammata africana?

L’estate 2024 rischia seriamente di passare come la più calda degli ultimi anni.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni in Puglia.

Già da oggi, domani e giovedì picchi di 38° gradi in Regione, soprattutto nelle zone interne con afa in aumento sulle coste.

Ma questa nuova escalation calda troverà il suo massimo proprio nel fine settimana con temperature via via in aumento fino a toccare anche temperature superiori ai 40 gradi nella giornata di domenica.

Fino al Ferragosto le cose non dovrebbero cambiare…