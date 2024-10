Meteo Puglia, caldo anomalo ad Halloween ed Ognissanti

Caldo di giorno, banchi di nebbia la sera. Sembra essere questa la previsione meteo per i giorni di Halloween ed Ognissanti, ma anche per i seguenti, in Puglia.

Da oggi fino a sabato 2 novembre, infatti, vivremo giornate molto miti, soprattutto con tempo asciutto e senza piogge.

Ma la massa d’aria resterà mite anche per l’inizio di novembre con temperature che rimarranno per lo più sopra le medie stagionali. Nulla da fare, quindi, per l’ipotesi fredda avallata da alcuni siti meteo.

Ma conferme maggiori potremmo darle solo nei prossimi giorni.