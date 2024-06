Meteo Puglia: “Arriva il gran caldo”

ARRIVA IL GRAN CALDO: AFOSO E NORD AFRICANO, PUNTE FINO A 36°C.

Non si è fatta attendere la prima vera e intensa risalita nord africana di questa estate 2024. Le temperature aumenteranno in maniera costante già nei prossimi giorni per poi avere un ulteriore impennata durante il prossimo week-end. Soprattutto da #domenica quando i venti ruoteranno da sud e l’afa comincerà a farsi sentire per diversi giorni, in quella che sembra essere una risalita anticiclonica nord africana “duratura”

