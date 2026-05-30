Meteo prossima settimana: lieve calo delle temperature?
Meteo prossima settimana: lieve calo delle temperature?
La prossima settimana si preannuncia molto dinamica a causa del passaggio di più fronti instabili in discesa dal Nord Europa. L’alta pressione è pronta a cedere il passo, almeno temporaneamente, a provesci e ad un graduale calo delle temperature.
Lo scrive IlMeteo.it
Già in avvio di settimana, Lunedì 1 e Martedì 2 Giugno (Festa della Repubblica) l’anticiclone inizierà a mostrare i primi segnali di cedimento al Nord ed al Centro a causa dell’arrivo di un fronte più fresco ed instabile in discesa dal Nord Europa.
Mercoledì un secondo impulso temporalesco potrebbe raggiungere il nostro Paese portando rovesci intensi e un graduale calo delle temperature. Stavolta potrebbe piovere anche in Puglia.
Successivamente, dopo una breve pausa asciutta e soleggiata attesa nel corso di Giovedì 4 Giugno, le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare nella seconda parte di settimana.