Meteo prossima settimana, le prime indicazioni

Redazione31 Ottobre 2025
Altro che primi freddi. Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l’arrivo di un vasto campo di alta pressione pronto a regalare giornate miti e soleggiate: insomma, ecco servita l’Estate di San Martino in anticipo.

Lo scrive IlMeteo.it

Ebbene, dopo le ultime piogge attese in avvio di settimana (nel corso di Lunedì 3 e nella prima parte di Martedì 4 Novembre), specie al Centro-Sud e in Sicilia, cambierà tutto intorno alla metà della prossima settimana, quando vivremo unafase più stabile e soleggiata, grazie ad una rimonta dell’alta pressione (un mix tra l’anticiclone delle Azzorre e quello africano).


Grazie a questa avanzata anticiclonica, le temperature sono previste in aumento con valori termici di nuovo oltre la media del periodo anche di 4-5°C. In particolare, il caldo fuori stagione si farà sentire su parte delle pianure del Nord (qui attenzione però alle possibili nebbie al primo mattino) e sulle regioni del Centro dove le temperature massime raggiungeranno punte oltre i 18-20°C. Insomma, avremo a che fare con un’Estate di San Martino in anticipo.

