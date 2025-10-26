[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo prossima settimana, fino al weekend di Ognissanti

Fonte 3BMeteo – Previsioni valide per l’Italia

In una prima fase avremo una temporanea rimonta anticiclonica che porterà tempo abbastanza stabile anche se non ovunque soleggiato sia nella giornata di lunedì 27 che in quella di martedì 28.

Tra mercoledì e giovedì l’approfondimento del vortice inglese condurrà un’intensa perturbazione atlantica sull’Italia. Primi segnali mercoledì con qualche debole fenomeno sull’area tirrenica centro settentrionale ma i modelli inquadrano il peggioramento vero e proprio solo a fine giornata. Giovedì potrebbe essere una giornata di maltempo al Centro e al Nord con fenomeni insistenti e intensi. Il Sud dovrebbe risultare più protetto, soprattutto le regioni estreme. Le temperature saranno in generale aumento per la ventilazione meridionale, attesa rinforzare sensibilmente.

Nella giornata di venerdì sarebbero comunque da mettere in conto gli effetti residui della perturbazione precedente ma nel weekend la situazione potrebbe vedere un netto miglioramento del tempo su gran parte della Penisola.