Meteo prossima settimana: arriva fiammata calda
Diversi modelli, riportati da MeteoLive, segnalano una temporanea ma vistosa rimonta dell’anticiclone africano tra il 24 e il 26 ottobre, cioè subito dopo il passaggio piovoso che intercorrerà tra il 20 e il 22 ottobre.
Lo scrive nel suo editoriale Alessio Grosso.
Per gli amanti dell’estate, la buona notizia è che dovrebbe regalare all’Italia intera una insperata parentesi quasi estiva.
Le temperature sulla Puglia potrebbero raggiungere anche i 27-28 gradi.
Da lunedì 27 però questa massa d’aria calda imploderebbe in maniera piuttosto rapida e vistosa, grazie all’inserimento di una vasta saccatura dal nord Europa con maltempo, freddo e tracollo stagionale definitivo votato a condizioni autunnali marcate