[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, prime indicazioni sul weekend 14-15 marzo

Arrivano conferme su un possibile guasto del tempo proprio a cavallo del prossimo weekend, quando l’atmosfera potrebbe subire un deciso peggioramento con il ritorno di un maltempo diffuso sull’Italia.

Lo scrive IlMeteo.it

Gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo indicano infatti un inizio di weekend all’insegna del maltempo soprattutto al Nord-Est e al Centro, dove forti piogge e locali temporali saranno accompagnati anche dal ritorno di qualche nevicata sui rilievi alpini, localmente fino a quote piuttosto basse, complice la presenza dell’ aria più fredda in quota. Attesa neve anche sull’Appennino centrale e settentrionale, sebbene a quote più elevate. Entro sera, il tempo tenderà a peggiorare sensibilmente anche sul basso versante tirrenico, mentre piogge sparse potranno interessare anche il resto del Sud e la Sicilia.

Nel corso della giornata di Domenica 15 Marzo, il vortice, con il rispettivo fronte perturbato, sposterà il suo raggio d’azione verso sud.