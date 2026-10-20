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Foggia ko a Giugliano, tuona il presidente Casillo

Molto duro il presidente del Foggia Casillo dopo il pesante 3-1 subito sul campo di Giugliano.

«Il progetto va avanti, altrimenti non avremmo fatto un investimento così importante. Noi siamo i primi tifosi, la famiglia De Vitto. Oggi ho deciso di venire e di metterci la faccia perché quello che ho visto è una bruttissima serata, una prestazione indecorosa. Il Foggia non può essere questo, il Foggia deve metterci cuore. Mi sono vergognato, vi dico la verità».

Nessuno scossone in panchina «Auteri non è in discussione e non dobbiamo mai prendere scelte affrettate».

E la chiusura sul progetto rossonero «Il progetto va avanti, altrimenti non avremmo un investimento così importante. Dobbiamo costruire il Foggia per arrivare dove deve arrivare. Dobbiamo avere un progetto calmo e equilibrato».