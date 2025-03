[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, previsioni movimentate per il weekend

Un altro weekend folle ci aspetta dal punto di vista meteorologico.

Secondo Meteo.it , una maggiore nuvolosità in arrivo da ovest e venti di Scirocco in intensificazione nei mari di ponente saranno l’anticipo di un cambio di circolazione atteso nel fine settimana quando si instaurerà un flusso sud-occidentale più perturbato.

Capitolo temperature: saranno in generale in aumento sia nelle minime che nelle massime anche per effetto degli afflussi miti collegati ai venti di Scirocco.

Saranno in aumento soprattutto nelle minime e nelle massime sull’Adriatico, al Sud e nelle Isole dove si faranno sentire ancora gli afflussi sciroccali con punte intorno ai 25 gradi.

Nella giornata di domenica qualche pioggia potrà spingersi fino alle estreme regioni meridionali.