Meteo, previsioni a lungo termine: cambia tutto dal 15 marzo?

Redazione6 Marzo 2026
closeup photography of water drops on body of water
Photo by Max on Unsplash
Un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centrale potrebbe diventare il protagonista del tempo sull’Italia dal 14-15 marzo per oltre 48 ore, con una fase perturbata estesa e localmente intensa. 

Lo scrive MeteoLive.

La rotazione antioraria tipica delle depressioni mediterranee convoglierà verso la Penisola corpi nuvolosi continui, capaci di rigenerarsi e di colpire più volte le stesse aree. I fenomeni più probabili includono:

  • Piogge abbondanti su molte regioni, dal Nord al Sud, con possibili accumuli significativi laddove le precipitazioni insisteranno più a lungo.
  • Rovesci e temporali, soprattutto lungo i versanti tirrenici e nelle zone dove l’orografia favorisce la risalita delle correnti umide.
  • Nevicate sulle Alpi, generalmente oltre i 1700–2000 metri, ma localmente anche più in basso nei momenti di maggiore intensità o nelle vallate più fredde.

Attendibilità 60%.

