Meteo, previsioni a lungo termine: cambia tutto dal 15 marzo?
Un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centrale potrebbe diventare il protagonista del tempo sull’Italia dal 14-15 marzo per oltre 48 ore, con una fase perturbata estesa e localmente intensa.
Lo scrive MeteoLive.
La rotazione antioraria tipica delle depressioni mediterranee convoglierà verso la Penisola corpi nuvolosi continui, capaci di rigenerarsi e di colpire più volte le stesse aree. I fenomeni più probabili includono:
- Piogge abbondanti su molte regioni, dal Nord al Sud, con possibili accumuli significativi laddove le precipitazioni insisteranno più a lungo.
- Rovesci e temporali, soprattutto lungo i versanti tirrenici e nelle zone dove l’orografia favorisce la risalita delle correnti umide.
- Nevicate sulle Alpi, generalmente oltre i 1700–2000 metri, ma localmente anche più in basso nei momenti di maggiore intensità o nelle vallate più fredde.
Attendibilità 60%.