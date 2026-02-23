Meteo
Meteo, possibile maltempo nel prossimo weekend? Non al Sud
Secondo MeteoLive entro venerdì 27 però osserveremo già un cedimento della struttura anticiclonica e da sabato 28 cominceranno ad affacciarsi le prime piogge sul nord-ovest, segnale dell’avvicinamento di una saccatura che dai primi giorni di marzo coinvolgerà parte del nostro Paese.
La parziale resistenza dell’anticiclone al sud, finirà per localizzare la fenomenologia al nord-ovest, dove dal primo marzo sono attesi fenomeni anche consistenti.
Al momento l’attendibilità del cedimento dell’anticiclone a fine mese e del conseguente parziale ingresso della saccatura atlantica si stima in un un 55-60%, mentre la prognosi resta ancora sospesa rispetto alla situazione successiva.