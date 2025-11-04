[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, piogge in arrivo nel fine settimana

L’alta pressione, in settimana, sarà protagonista almeno fino a giovedì, poi verrà erosa sul bordo sud-occidentale da una perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica.

Lo scrive MeteoLive.

Le prime regioni (venerdì 7) a risentire del cambiamento saranno le due Isole Maggiori: qui arriveranno piogge sparse e rovesci anche di una certa intensità. Qualche breve pioggia potrebbe sfondare in serata sul Medio Tirreno, per il resto avremo tempo asciutto e molto mite di giorno, con possibili situazioni nebbiose al mattino sulle pianure del nord.

Da sabato maltempo con piogge su Sardegna, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Rovesci anche tra il Golfo di Taranto, la bassa Lucania ed il Salento, per il resto si assisterà ad un aumento della nuvolosità al nord e lungo il versante adriatico, ma senza piogge. Temperature sempre miti.