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Meteo Pasqua e Pasquetta: l’anticiclone abbraccia l’Italia

Pasqua e Pasquetta sotto il segno del bel tempo. Saranno due giornate dove si potrà anche assaporare anche il primo gradevole caldo di stagione.

Lo scrive IlMeteo.it

Arriva un anticiclone ibrido tra l’azzorriano e l’africano; il risultato? Una Domenica di Pasqua e un Lunedì di Pasquetta molto simili tra loro, caratterizzati da cieli prevalentemente sereni. Qualche nube di passaggio potrà fare capolino qua e là, tuttavia senza arrecare particolari disturbi e, soprattutto, senza provocare precipitazioni.

Oltre ad un generoso soleggiamento, ad essere protagoniste saranno le temperature. I valori massimi potranno facilmente raggiungere i 24-25°C su molte regioni, offrendo i primi veri tepori primaverili. In alcune zone, come il versante adriatico e il Sud Italia, il contrasto con il contesto meteo fresco e turbolento sarà ancora più evidente: si passerà infatti da condizioni praticamente invernali a un clima decisamente più mite, con una sensazione di caldo più marcata.