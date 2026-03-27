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Meteo Pasqua e Pasquetta 2026: le prime indicazioni

Secondo 3BMeteo la tendenza verso Pasqua 2026 resta però aperta.

I modelli numerici mostrano infatti una biforcazione dello scenario, cioè una situazione in cui l’atmosfera può evolvere lungo due strade diverse ma entrambe realistiche.

Ma in entrambi i casi il pattern atmosferico si manterrà ondulato e dinamico, quindi lontano da una fase stabile e anticiclonica duratura. In altre parole, la Pasqua potrebbe inserirsi in un contesto tipicamente primaverile, fatto di alternanza, sbalzi e instabilità, ma con dettagli ancora da definire.

Lo scenario al momento più probabile vede un coinvolgimento solo marginale dell’Italia da parte delle correnti più fredde e instabili. In questo caso gli effetti si concentrerebbero soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, con una fase più variabile ma senza un peggioramento esteso a tutta la Penisola. Il resto del Paese, soprattutto il Nord e parte del versante tirrenico, potrebbe invece rimanere più ai margini, con condizioni più asciutte e soleggiate.

Il secondo scenario, leggermente meno probabile ma ancora del tutto plausibile, vede invece una saccatura più occidentale, capace di coinvolgere in modo più diretto la Penisola. In questo caso il tempo diventerebbe più instabile in modo diffuso, con un peggioramento più organizzato e con effetti potenzialmente estesi anche al Nord, oltre che al Centro-Sud.