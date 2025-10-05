Meteo Ottobre, la tendenza per il mese
Meteo Ottobre, la tendenza per il mese
IlMeteo.it presenta la tendenza per tutto il mese di Ottobre. Le prossime settimane di Ottobre si preannunciano alquanto dinamiche congrosse anomalie, sia nel campo delle temperature, sia in quello delle precipitazioni su molte zone d’Italia.
Dalla prossima settimana arriverà la più classica delle ottobrate, ovvero un periodo caratterizzato da alta pressione che domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima decisamente mite con punte massime di temperatura fino a 24-25°C al Centro-Sud almeno fino al 15 di ottobre.
Successivamente, dopo la metà di Ottobre, gli ultimi aggiornamenti propendono per una fase di maltempo piuttosto intensa e pure pericolosa: il troppo caldo atteso nelle prossime settimane potrebbe infatti fornire quel surplus di energia (più caldo = maggior evaporazione dai nostri mari = più energia) per l’innesco di eventi meteo estremi.