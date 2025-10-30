[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo Ognissanti, Italia spaccata in due

Le previsioni meteo di Meteo.it

Sabato 1 novembre il cielo si presenterà nuvoloso al Nord, in Toscana e all’estremo Sud, con possibilità di qualche sporadica pioggia o pioviggine al Nord-Ovest, in Friuli Venezia Giulia e nei settori ionici di Sicilia e Calabria. Altrove prevarranno le schiarite, ma con possibile transito di velature. La massa d’aria relativamente mite manterrà le temperature su valori oltre la media in tutto il Paese.

Domenica 2 novembre si fa sempre più probabile il transito di una perturbazione atlantica che porterà piogge e rovesci localmente intensi a partire dal Nord-Ovest, ma in estensione al resto del Nord e alla Toscana nella seconda parte del giorno. Nelle altre regioni il tempo si manterrà più stabile, ma con cielo nuvoloso nel resto del Centro, Campania, Isole e Calabria ionica. Le temperature massime tenderanno a calare nelle aree interessate dalle piogge, mentre nel resto d’Italia il clima rimarrà relativamente mite con valori fino a 22-24 gradi.