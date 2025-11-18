Meteo

Meteo, oggi giornata instabile

Redazione18 Novembre 2025
Nella giornata di oggi nel Sud Italia ci saranno condizioni di maltempo più diffuse soprattutto al Centro-Sud, con fenomeni solo inizialmente anche al Nord-Est.

L’ingresso dell’aria più fredda alle spalle del fronte nord-europeo porterà un deciso calo termico: tra martedì e mercoledì le temperature scenderanno anche al di sotto della media del periodo.

Per l’intera giornata odierna sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali il cielo resterà spesso nuvoloso e il tempo instabile, con piogge sparse e il rischio di temporali. Temperature in calo.

