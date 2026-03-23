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Meteo, nuove ipotesi per il periodo di Pasqua

L’avvio di aprile e le festività di Pasqua 2026 sembrano destinati a un fuori programma invernale, secondo IlMeteo.it.

Intorno al 2-4 aprile una profonda area depressionaria è prevista nascere e approfondirsi proprio nel Mediterraneo a causa dell’ingresso di aria molto fredda di origine artica, trasformando il nostro bacino in un vero e proprio catalizzatore di instabilità. Invece del classico tepore primaverile, potremmo ritrovarci all’interno di un “corridoio scoperto” con spiccati contrasti termici tradotti in vento, pioggia, neve a quote medio-basse e temporali, con il Centro-Sud e il versante adriatico che rimarrebbero i bersagli principali di questa fase perturbata.

Il vero protagonista delle giornate di Pasqua e Pasquetta dovrebbe essere soprattutto il vento, accentuando la sensazione di freddo su tutta la Penisola. Le temperature in tal caso rimarrebbero costantemente sotto le medie stagionali, imponendo un abbigliamento ancora prettamente invernale per chiunque decida di trascorrere le feste all’aperto.