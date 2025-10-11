Meteo, novità per la prossima settimana!
Ci sono novità meteo per la prossima settimana: le anticipazioni sono de IlMeteo.it.
L’Italia sarà protagonista di una rapida successione di eventi atmosferici, che vedrà l’arrivo di una botta di aria fredda e, a stretto giro, la formazione di un vortice ciclonico intenso.
La doppia azione che caratterizzerà il meteo della prossima settimana si aprirà con l’ingresso di aria fredda di matrice continentale (da Est), atteso per la giornata di Mercoledì 15 Ottobre: crolleranno le temperature, soprattutto nei valori minimi.
Dal punto di vista delle precipitazioni, gli effetti saranno limitati: si attendono solo piovaschi sparsi concentrati soprattutto sui rilievi del Medio Adriatico.
Ma durerà pochissimo: a seguire correnti più umide e temperate dai quadranti meridionali coinvolgeranno soprattutto il Meridione.