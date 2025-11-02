Meteo

2 Novembre 2025
Meteo, non si vede il freddo all’orizzonte

Per i giorni successivi le attuali proiezioni confermano, ad oggi, una rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale, in risalita dal Nord Africa fin verso la regione alpina e la vicina Europa orientale, favorevole a condizioni meteo diffusamente stabili. Almeno fino a giovedì o venerdì, quindi, dovrebbero prevalere le zone di sereno un po’ dappertutto, ma con un aumento significativo del rischio di nebbie o foschie dense notturne e mattutine in Val Padana e verso le coste dell’alto Adriatico.

Lo scrive Meteo.it

L’evoluzione successiva, per la parte finale della settimana, resta per il momento ancora molto incerta.

Dal punto di vista termico, comunque, di freddo all’orizzonte non se ne vede: anzi, la massa d’aria sopra l’Italia e il Mediterraneo resterà sempre molto mite per il periodo.

