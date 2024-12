[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo Natale, le prime proiezioni

MeteoLive prova a tracciare le prime proiezioni per il periodo di Natale con l’ausilio del GFS.

Il vortice freddo che ci colpirà nel giorno dell’Immacolata finirà per indebolirsi nel corso della prossima settimana e muoversi addirittura verso l’Iberia, da dove entro venerdì 13 dicembre proverà ancora ad inviare uno dei suoi corpi nuvolosi periferici verso la Sardegna e il nord-ovest, favorendo qualche precipitazione, anche nevosa sino a quote collinari sull’Appennino ligure e sul Piemonte.

E poi cosa succederà?

Da domenica 15 dicembre il vortice polare tornerà a compattarsi, favorendo una temporanea rimonta dell’anticiclone da ovest e respingendo al mittente una potenziale ondata di freddo in arrivo dalla Russia.

Ne conseguirà una breve fase stabile con inversioni termiche e freddo da nebbia in Valpadana.

Da martedì 17 o al massimo da mercoledì 18 ecco abbassarsi ed ondularsi il flusso zonale atlantico.

E a Natale?

Le feste di Natale 23-26 dicembre nel segno della variabilità con momenti piovosi in pianura e neve dalle quote medie sulle Alpi, solo a quote elevate invece in Appennino.

Niente anticiclone, almeno per ora, e già questa sarebbe una novità importante.