Meteo: marzo parte con un tepore primaverile

L’Italia è alle prese con l’alta pressione ormai da inizio settimana e pare proprio che continuerà a farci compagnia ancora a lungo soprattutto sulle regioni meridionali.

Lo scrive Laricchia su MeteoLive.

In particolar modo nei primi giorni della prossima settimana si respirerà un’atmosfera pienamente primaverile su molte città tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e anche Basilicata, Puglia e Molise: la colonnina di mercurio potrebbe facilmente superare i 20 o 21 °C, specie sulle coste del Palermitano e del Messinese dove avremo effettivamente le temperature più elevate.

