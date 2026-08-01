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Meteo, martedì tornano i 40 gradi
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Meteo, martedì tornano i 40 gradi
Il caldo pericoloso e la relativa emergenza a livello nazionale non si limiterà al prossimo week-end. Anche l’inizio della settimana prossima non porterà alcun miglioramento, anzi, su alcune regioni il caldo potrebbe addirittura intensificarsi, dando luogo ad una situazione molto delicata persino per la salute umana.
Lo scrive MeteoLive
Nella giornata di martedì 4 agosto tra est Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e forse su alcune aree del Friuli si potrebbe salire fino a 42°. 40-41° nelle aree interne dell’Italia centrale, sulla Sardegna, sul Foggiano e sulla bassa Lucania. Null’altro da segnalare se non la possibilità di qualche temporale di calore nelle aree interne durante il pomeriggio.