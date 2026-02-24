[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, l’Italia si gode il sole per qualche giorno

L’Italia è entrata in una fase di stabilità atmosferica che promette di accompagnarci per diversi giorni. Le giornate trascorreranno all’insegna del bel tempo e di un clima mite, quasi primaverile in qualche caso, ma pur in questo contesto di calma piatta, gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo hanno già individuato un possibile sblocco e una data per il ritorno della pioggia.

Questo trend proseguirà senza particolari scossoni almeno fino a Venerdì 27 Febbraio, con condizioni meteo sostanzialmente immutate. Tuttavia, proprio nel corso del weekend inizieranno a manifestarsi i primi segnali di un possibile cambiamento. La nostra attenzione si concentra in particolare su Domenica 1 Marzo, giornata in cui è previsto un lieve indebolimento della pressione.

Dopo questo primo segnale di cambiamento, tuttavia, si profila un peggioramento ben più organizzato, che potrebbe presentarsi tra il 3 e il 4 Marzo, data in cui un impulso perturbato più incisivo, sarà capace di riportare piogge più diffuse su diverse regioni italiane.