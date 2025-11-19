[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, l’inverno arriva nel fine settimana

L’inverno irrompe nel Mediterraneo nel fine settimana!

Un vortice invernale porterà piogge, temperature basse ed anche nevicate a bassa quota.

Secondo IlMeteo.it a causa del brusco abbassamento delle temperature, con i valori che si porteranno fin sotto le medie climatiche (non solo in Italia, ma su buona parte dell’Europa) è verosimile che possa arrivare la neve fino a quote molto basse (su questo avremo modo di tornare nei prossimi aggiornamenti) sulle regioni del Nord.

Il maltempo imperverserà poi anche nel corso di Sabato 22 Novembre ancora con il serio rischio di piogge abbondanti e nevicate. Il “canale gelido” che si aprirà tra il Polo Nord e il bacino del Mediterraneo potrebbe poi mantenersi piuttosto attivo per tutta la parte finale di Novembre. Non escludiamo infatti la possibilità di ulteriori fasi di freddo maltempo sull’Italia con ancora il rischio di precipitazioni abbondanti e nevicate fino a quote molto basse.