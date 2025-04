[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, le ultimissime sulla Pasquetta

La previsione de IlMeteo.it sulla Pasquetta

A partire dalla giornata di Pasqua il tempo tornerà infatti a rovinarsi, anche se la situazione sarà decisamente migliore rispetto a quella che avremo a Pasquetta, quando sarà davvero consigliabile tenere un ombrello sempre a portata di mano.

L’energia potenziale in gioco sarà ancora tanta nel Lunedì del’Angelo, a causa dell’ingresso di aria fresca in quota, destinata a destabilizzare pesantemente l’atmosfera, favorendo la formazione di numerosi focolai temporaleschi. Anche se non ovunque.

Ve lo diciamo subito: non sarà così semplice trovare il sole a Pasquetta, ma qualche spiraglio comunque ci sarà. Secondo i dati attuali i maggiori spazi soleggiati dovrebbero aprirsi sulle regioni centro-meridionali, in particolare sul versante adriatico e su quello ionico, mentre al Nord, sui settori tirrenici e sulle due Isole maggiori il tempo potrebbe ancora fare i capricci.