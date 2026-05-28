Meteo, le ultime sul Ponte del 2 giugno
Meteo, le ultime sul Ponte del 2 giugno
Le ultime novità sul Ponte del 2 giugno secondo 3BMeteo.
Durante il Ponte del 2 giugno le infiltrazioni di correnti più umide dai quadranti occidentali dovrebbero farsi più evidenti, nonostante la prevalenza dell’anticiclone. Sarebbe soprattutto nella giornata di martedì che il passaggio di un fronte, seppur marginale, potrebbe innescare alcuni temporali al Nord a partire dalle zone alpine, in frequente sconfinamento alle pianure. Localmente questi potrebbero assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da grandinate e colpi di vento.
Alcuni temporali potrebbero coinvolgere anche l’Appennino, specie nelle ore diurne. Risulta però difficile localizzare con maggior precisione tali fenomeni, a causa della distanza temporale.