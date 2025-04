[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, le ultime sul 25 aprile e 1° maggio

Secondo gli ultimi aggiornamenti de IlMeteo.it la fase dinamica e movimentata potrebbe proseguire fino alla fine di Aprile, condizionando dunque anche il Ponte del 25. Permane infatti una vasta area di bassa pressione (ciclone) in pieno Oceano Atlantico che a più riprese invierà fronti instabili verso l’Europa occidentale e l’Italia. Ebbene per la giornata di Venerdì 25 dovremo molto probabilmente fare i conti con degli temporali improvvisi (in qualche caso anche violenti vista la tanta energia che ci sarà in gioco) a causa dell’arrivo di un fronte dal Nord Europa che potrebbe interessare in particolare le regioni del Centro Sud. Poi nel weekend successivo (Sabato 26 e Domenica 27) anche il Nord rischia di ricevere la sua dose di temporali.

Nei giorni successivi, dunque dal 28 Aprile in avanti, l’anticiclone dovrebbe riuscire a riconquistare lo spazio perduto, espandendosi sul bacino del Mediterraneo: questo garantirebbe una maggiore stabilità atmosferica anche sul nostro Paese. Ma attenzione, si tratterà solo di un’effimera pausa dal maltempo. Infatti se fino a ieri le previsioni propendevano per un Ponte del Primo Maggio al sole ora gli ultimi aggiornamenti mostrano uno scenario diverso. Tutta colpa dell’arrivo dell’ennesimo ciclone in discesa dal Nord Europa che pare proprio voler investire in pieno l’Italia.