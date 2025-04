[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, le ultime novità per Pasqua

Per la Pasqua i modelli hanno individuato una nuova offensiva da ovest: una vasta depressione proverebbe a sfondare da ovest ma non avrebbe quella incisività per raggiungere tutto il Paese, ma limiterebbe la sua azione al settentrione e alle regioni centrali.

Lo scrive MeteoLive.

Ai margini solo il meridione e nemmeno tutto perché la Campania nel pomeriggio finirebbe per essere coinvolte, così come velature anche dense ricoprirebbero persino il resto del sud, limitando in gran parte il soleggiamento, eccezion fatta per la Puglia.

In sostanza, il sud si godrà quasi certamente una bella giornata di Pasqua, soprattutto lungo le coste e lontano dalle montagne, anche calda nel pomeriggio (probabilità 75%).