Meteo
Meteo, le temperature torneranno a salire, ma senza eccessi
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo, le temperature torneranno a salire, ma senza eccessi
Secondo 3BMeteo, il caldo tornerà a farci visita subito.
Non si tratterà di caldo particolarmente intenso, ma le temperature massime potranno tornare a raggiungere i 30°C, con valori localmente anche superiori.
Le temperature resteranno nella media fino a martedì, salvo risalire sopra la media dalla giornata di mercoledì-
Bisognerà attendere il prossimo fine settimana per avere temperature in media o, addirittura, sotto la media.