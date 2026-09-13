Meteo

Meteo, le temperature torneranno a salire, ma senza eccessi

Redazione13 Settembre 2026
black Ray-Ban Wayfarer sunglasses on beach sand
Photo by Ethan Robertson on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, le temperature torneranno a salire, ma senza eccessi

Secondo 3BMeteo, il caldo tornerà a farci visita subito.

Non si tratterà di caldo particolarmente intenso, ma le temperature massime potranno tornare a raggiungere i 30°C, con valori localmente anche superiori.

Le temperature resteranno nella media fino a martedì, salvo risalire sopra la media dalla giornata di mercoledì-

Bisognerà attendere il prossimo fine settimana per avere temperature in media o, addirittura, sotto la media.

Redazione13 Settembre 2026