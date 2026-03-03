Meteo, le prime anticipazioni sul prossimo fine settimana
Meteo, le prime anticipazioni sul prossimo fine settimana
Secondo IlMeteo.it, l’anticiclone proprio a cavallo del prossimo weekend essa potrebbe rinforzarsi, regalando a tutta l’Italia un vero e proprio assaggio di Primavera.
Sabato 7 Marzo sarà verosimilmente la giornata più stabile e soleggiata di tutta questa settimana, nonché la più mite.
Il cielo si manterrà in gran parte sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud.
Anche il giorno di festa, Domenica 8 Marzo, seguirà le medesime orme del Sabato. La giornata trascorrerà infatti sotto il segno dell’alta pressionee di una evidente stabilità atmosferica, con la presenza di qualche nube soltanto a ridosso delle regioni di Nord-Ovest. Anche in questo caso si tratterà però di disturbi davvero effimeri.
Le temperature subiranno un ulteriore piccolo ritocco verso l’alto, con la soglia dei 20°C che sarà raggiungibile un po’ su tutto il Paese.