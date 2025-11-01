[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, l’autunno si prenderà una pausa

Novembre è alle porte, ma l’Autunno sembra aver smarrito la sua agenda. Invece di preparare il terreno al freddo, l’atmosfera sta architettando uno scherzo colossale, un colpo di teatro inaspettato. Dimenticate (per ora) sciarpe e cappotti: l’Italia si sta preparando a un sensibile aumento delle temperature, tanto che in alcuni angoli del Paese sembrerà di rivivere un scampolo di tarda primavera, se non d’estate.

Lo scrive MeteoLive

Al Nord e al Centro, superare la soglia dei 20°C diventerà la norma in molte città. Ma è al Sud e sulle Isole Maggiori che l’anomalia darà spettacolo. Qui si potranno di nuovo toccare, e in alcuni casi superare, i 24 gradi. Regioni come Lazio (in particolare sulle province di Roma e Frosinone), Campania, Sicilia, Abruzzo e Puglia potrebbero vivere giornate dal sapore quasi estivo. È il classico scherzo del meteo: mentre la natura dovrebbe prepararsi al letargo, noi potremmo ritrovarci a goderci il sole all’aperto.