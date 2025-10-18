[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, la tendenza fino al weekend di Ognissanti

Tra la fine di Ottobre e i primi di Novembre l’Italia si troverà nel bel mezzo del campo di battaglia tra rimonte anticicloniche subtropicali e perturbazioni atlantiche: insomma, la tendenza per Halloween e il weekend di Ognissanti è sorprendente.

Lo scrive IlMeteo.it

Dopo le ultime piogge attese in avvio della prossima settimana, dal 22 Ottobre in avanti è prevista una decisa svolta grazie alla rimonta di un vasta alta pressioneche riguadagnerà lo spazio perduto.

Si tratterà della classica ottobrata che ci farà compagnia almeno fino a domenica 26 Ottobre.

Proprio a cavallo tra i mesi di Ottobre e Novembre, in corrispondenza del periodo di Halloween e della festività di Ognissanti, secondo il noto sito meteo, i modelli atmosferici appena aggiornati iniziano a delineare un deciso cambio di scenario sullo scacchiere euro-mediterraneo.

Si intravede infatti una possibile riattivazione del flusso perturbato atlantico, guidato dalla depressione d’Islanda, una vasta e persistente struttura ciclonica che agisce da vero e proprio motore delle perturbazioni alle medie latitudini.



Se questo scenario dovesse concretizzarsi, il nostro Paese potrebbe essere raggiunto da un’ondata di maltempo più strutturata, con piogge battenti, venti in rinforzo e un generale calo termico, soprattutto al Nord e lungo i settori tirrenici.