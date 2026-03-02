[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, la sintesi per i prossimi giorni

MeteoLive prova a fare una sintesi meteo per i prossimi giorni. Ed eccola qua:

La fase instabile tra il 2 e l’8 marzo potrebbe essere relegata alle estreme regioni occidentali, in primis la Sardegna (90%), poi il nord-ovest ed il versante tirrenico (55%).

La fase successiva con un blocco anticiclonico e tempo stabile dal 9 al 14 è vista da molti modelli con discreta attendibilità (60%), mentre che questo blocco sia accompagnato anche da freddo da est è visto solo dal modello GFS (35-40%).

Infine il peggioramento atlantico di metà mese è vista da molti modelli ma, stante la distanza temporale, la sua attendibilità non può andare oltre il 35%.