[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, la sintesi delle previsioni fino a Ferragosto

Dopo questa parentesi fresca, dal 6 agosto è previsto il ritorno dell’anticiclone in tutta Italia: le temperature, però, non saranno quelle roventi della seconda parte di luglio, ma farà molto caldo, soprattutto in Puglia.

Il caldo al centro-sud dovrebbe persistere pressoché senza soluzione di continuità almeno sino a Ferragosto, con lievi possibili attenuazioni limitate al centro, mentre al Nord tra il 7 e 10 agosto e tra il 14 e 15 agosto sono previsti acquazzoni sparsi.

Al Sud non sono previste precipitazioni importanti, persisterà il problema della siccità.