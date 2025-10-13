Meteo
Meteo, la settimana parte con l’ottobrata. E poi?
La nuova settimana inizia con pochi cambiamenti dal punto di vista meteo: il tempo risulterà nel complesso stabile e mite. Lo scrive Meteo.it.
Da martedì, però, la situazione inizierà a cambiare, con le prime infiltrazioni di aria relativamente più fredda da est: l’avanguardia della massa d’aria polare, che nei prossimi giorni occuperà l’Europa orientale, sconfinerà anche sulla nostra Penisola, dove causerà un graduale abbassamento delle temperature che nella seconda parte di questa settimana spingerà le temperature su valori nella media per questo periodo dell’anno o leggermente al di sotto.