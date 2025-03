[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, la prossima settimana scoppia la primavera?

a Lunedì 3, un promontorio anticiclonico si estenderà dal Nord Africa verso l’Italia, spingendosi gradualmente fino alla Scandinavia. Questo favorirà un periodo di stabilità atmosferica, con cieli sereni e un deciso aumento delle temperature grazie anche all’afflusso di correnti più miti provenienti dalle calde terre del Nord Africa.



Il culmine di questa prima ondata di caldo primaverile si registrerà Mercoledì 5 e Giovedì 6, quando i termometri saliranno fino a raggiungere valori davvero molto miti per il periodo.



In diverse città italiane, come Milano, Bologna, Torino, Firenze e Roma, si toccheranno punte di 18-20°C, mentre al Sud il quadro sarà ancora più mite. Particolarmente anomale saranno le temperature nelle valli alpine, dove si potranno registrare valori fino a 21-22°C, specialmente in località come Bolzano e Trento.

e tutto verrà confermato, però, da Sabato 8, potrebbe affacciarsi un nuovo cambiamento nella circolazione generale, ma serviranno ulteriori aggiornamenti per confermare tale evoluzione.